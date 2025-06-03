BM Güvenlik Konseyi'nin 5 yeni geçici üyesi seçildi
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak 5 yeni geçici üye belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Haziran 2025 19:47, Son Güncelleme : 03 Haziran 2025 19:53
BM Genel Kurulu, konseyin 5 yeni geçici üyesini seçmek için oylama yaptı.
Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, BM Güvenlik Konseyi'nin geçici yeni üyesi seçildi.
Söz konusu ülkeler 1 Ocak 2026'da 2 yıl için konseyde göreve başlayacak.
15 Üyeli Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve 10 geçici üye bulunuyor. Geçici üyeler 2 yıllığına seçilebiliyor.