Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin hakimlik işlemleri tamamlandı.

- Aralarında 4 belediye başkanında olduğu 14 şüpheli tutuklandı

Hakimlikçe İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile eşi Celal Tekin, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.

- Haklarında adli kontrol tedbiri uygulananlar

Şüpheliler Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu ve Ozan İş hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN FAYDALANMAK İSTEDİ

Başsavcılıkça Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade vermişti.

Aktaş, ifadesinde başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtmişti.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında rüşvet alma, rüşvet verme, irtikap ve ihaleye fesat karıştırmadan gözaltı kararı vermişti.