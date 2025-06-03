Numan Kurtulmuş Güven Tazeledi: Farklı Fikirler Nezaketle Tartışılmalı

Kurtulmuş, "28'inci Yasama döneminin ikinci devre seçimleri dolayısıyla şahsıma göstermiş olduğunuz bu itimat dolayısıyla her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki devre, fevkalade önemli işleri başardığımız bir dönem olacaktır. Öncelikle bu süre içerisinde her şeyden evvel Türkiye'nin bizden beklentisi demokratik olgunluk içerisinde farklı fikirleri, siyasi konuları bu çatı altında başarıyla tartışabilmek ve milletin hayrına olabilecek sonuçları çıkarabilmektedir. Siyaset tabii ki farklı fikirlerin mücadele ettiği, yarışın içerisinde olduğu ancak bir tarafıyla da farklı fikirlerin müzakere içinde, olgunluk içerisinde tartışıldığı bir demokratik nezaheti gerektirmektedir. Ümit ederim ki bu dönemde hem önümüzde bekleyen işlerin halledilmesi hem de milletin tarihi önem atfettiği konuların en güzel şekliyle çözülebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ AYNI ZAMANDA DEMOKRATİK TÜRKİYE MESELESİDİR'

Kurtulmuş, yeni dönemde en önemli meselenin müzakereye açık bir siyaset dilinin kurulması olduğunu kaydederek, "Ayrıca bu dönem içerisinde, tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin, ülkemizin halletmesi gereken en acil mesele olduğu konusunda herhalde hepimiz hemfikirizdir. Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında konuşarak halletmek ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır. Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki, partilerimizin tamamı TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar. Ümit ederiz ki, burada oluşturulacak komisyon da şeffaf ve demokratik teamüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentilerine cevap verebilir ve artık terör Türkiye'nin gündeminden kalkarak, 50 yıldır ülkemizin ayaklarına pranga vurulmuş olan bu terör belasından ülkemiz kurtulmuş olur. Ayıca Terörsüz Türkiye meselesi aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Türkiye'nin demokrasi standartlarının daha da yükseltilmesi, birlik ve beraberliğin tam manasıyla tesis edilebilmesi için her birimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. TBMM Başkanı olarak benim üzerime düşen sorumluluk; bu konunun şeffaflıkla ve açık yüreklilik Meclis'te görüşülmesi, konuların burada ele alınarak milletin fikirlerinin burada yansıtılmasıdır" diye konuştu.

'SİYASİ PARTİLERİN KATKILARI TARİHİ ÖNEMDE'

Tüm siyasi partilerin Terörsüz Türkiye ile ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyonda yer alması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "İnşallah bir müddet sonra bu çalışmalar bittiğinde hepimiz tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içerisinde, Türkiye'yi huzur, esenlik, barış ve adalet içerisinde sonraki nesillere devretmenin büyük bir hazzını yaşarız. Aynı şekilde Terörsüz Türkiye meselesinin terörsüz bir bölgenin oluşturulması demek olduğuna da yürekten inanıyoruz. Bu konuda her birinizin tek tek çabalarının, bütün siyasi partilerimizin kurumsal olarak katkılarının tarihi önemde olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu konuda her zaman kendisini hayırla yad edeceğimiz, çabaları unutmayacağımız Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızı da bir kere daha buradan rahmetle, saygıyla anıyorum" dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILINI YENİ ANAYASA İLE TAÇLANDIRMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU'

Kurtulmuş, demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir Meclis İç Tüzüğü'nün yapılması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğine işaret ederek, "Ümit ederim ki, kısa süre içerisinde partiler arasında bir görüş birliği sağlanarak, Türkiye demokrasisinin standartlarının milli iradenin merkezi ve demokrasinin kalbi olan TBMM'de daha da yukarıya çıkartılması için çok güçlü bir İç Tüzük çalışmasını hep beraber gerçekleştirebiliriz. Sonraki dönemlere ve gelecek nesillere karşı bir başka sorumluluğumuz ise; Cumhuriyetimizin ikinci asrını, sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı olmasını düşündüğümüz bu yüzyılı sivil, demokrat, kapsayıcı bir anayasa ile taçlandırmak hepimizin üzerine düşen sorumluluktur. Hep beraber zor bir çalışma dönemine giriyoruz. Siyasetin bir tarafı mücadele diğer tarafı ise müzakeredir. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir ama sonunda tokalaşarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebiliriz. İnşallah bu çalışmalarda hep beraber dayanışma içerisinde olacağız ve 28'inci dönemin ikinci devresini büyük başarılara imza atarak geçirmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.