Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde

Hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya başlıyor ve Kurban Bayramı boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağışsız ve sıcak hava etkili olacak. Özellikle batı kesimlerde sıcaklıklar artacak ve zamanla tüm yurtta sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üstünde seyretmesi öngörülüyor.

Yağış Beklenen Bölgeler

Arefe günü: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü: Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bayramın ikinci günü: Yağış beklenmiyor.

Yağış beklenmiyor. Üçüncü gün: Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış tahmin ediliyor. Dördüncü gün: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor.

Büyük Şehirlerde Hava Durumu

Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da bayram süresince hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.