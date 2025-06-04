Muğla'da Narkokapan Operasyonu: 73 Şüpheli Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Muğla" operasyonunda 73 şüphelinin gözaltına alındığını ve 43'ünün tutuklandığını açıkladı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak Muğla'da dört gün önce eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 73 şüpheli gözaltına alınırken, 43'ü tutuklandı ve 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya, operasyonun özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olduğunu belirtti. Ayrıca, bu kişilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve ticareti organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonun hazırlık süreci 4 ay sürdü. Bu süreçte Muğla'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı, elde edilen bilgiler titizlikle analiz edildi ve şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirildi ve operasyon başlatıldı.

Operasyonun Detayları

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.

koordinesinde yürütüldü. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde gerçekleştirildi.

tarafından Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde gerçekleştirildi. Operasyona 512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 özel eğitimli narkotik köpeği katıldı.

Operasyonun Amacı

"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarının gençlere ulaşmasını engellemek ve organize uyuşturucu ticaretine darbe vurmak operasyonun temel hedefleri arasında yer aldı.



