İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi

İzmir'de, yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle 29 Mayıs tarihinde başlayan grev, yedinci gününde son buldu.

Şehri kaosa sürükleyen ve sokakların çöp içinde kalmasına neden olan grev, İzmir Büyükşehir Belediye ve DİSK'i bir çok kez karşı karşıya getirdi.

İZMİR'DE DİSK VE BELEDİYE ANLAŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlere personel temin eden, otopark, kreş gibi hizmetler sunan İZELMAN işçileri son teklif için sandık kurma kararı aldı.

İşçiler, Başkan Cemil Tugay'ın son teklifini kabul etti.

YÜZDE 30 ZAM, YÜZDE 19'LUK ENFLASYON FARKI

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şubesi, maaş konusunda anlaştıklarını açıklayarak grevi sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

İmzalanan TİS'e göre yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı kabul edildi.

Edinilen bilgilere göre, sözleşmedeki birkaç madde yeniden ele alınacak ve TİS imzalanacak.

ERCAN GÜL: "BU TİS'İ İMZALAYACAĞIZ"

Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül "Örgütün ikiye bölüneceğini gördüğümüz yerde bir karar almak zorundayız. Eğer bize yetki verirseniz TİS'i son aşamasını birlikte sağlayacağız. Yetki vermezseniz kimseye alınmayız. Başarısızlığın sonucuna katlanırız. Buralarda güçlü olmak istiyorsak işverenin yarınlarında saldırılarına karşı durmak istiyorsak bir arada durmalıyız. Yetkiyi verdiniz, hangi anlamda verdiyseniz saygı duyuyorum ama ben burada yarınları düşünerek, sizleri düşünerek, ekmeğimizi düşünerek, temsilci arkadaşlarımızdan aldığımız karar doğrultusunda yalnızlaşmamak adına İZELMAN'ın imzaladığı gibi bu TİS'i imzalamak istiyoruz." dedi.