Trabzon'da sel sularına kapılan vatandaş ölü bulundu
Trabzon'da dün yaşanan sel ve taşkın felaketinin ardından kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları devam ederken, bir başka kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 22:56, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 22:55
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün yaşanan yoğun yağışın ardından Fatih Sultan Mahallesi Mervan Küme Evleri mevkiinde 75 yaşındaki Halil Satılmış sel sularına kapılarak kayboldu.
Bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bağlı Su Altı Kurtarma (SAK) Timi tarafından Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Öte yandan ölen şahıs ile ilgili ailesi fertlerinin herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Akçaabat ilçesindeki kayıp Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları ise sürüyor.