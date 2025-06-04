Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10. Yargı Paketi ile ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını diledi.

10. Yargı Paketi'nin Amaçları

Ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması

Özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi

Suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması

Trafik güvenliğinin artırılması

Bakan Tunç'un Açıklamaları

"10. Yargı Paketi" ile ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hedeflerin hayata geçirilmeye devam edileceği ve Türkiye Yüzyılı'nın adaletin yüzyılı yapılacağı vurgulandı.