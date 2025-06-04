Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 10. Yargı Paketi ile ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması ile trafik güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hayırlı olmasını diledi.
10. Yargı Paketi'nin Amaçları
- Ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi
- Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması
- Özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi
- Suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması
- Trafik güvenliğinin artırılması
Bakan Tunç'un Açıklamaları
"10. Yargı Paketi" ile ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum.
Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Stratejisi
Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan hedeflerin hayata geçirilmeye devam edileceği ve Türkiye Yüzyılı'nın adaletin yüzyılı yapılacağı vurgulandı.