Türkiye ve AB Arasında Ticaret Diyaloğu Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısı kapsamında düzenlendi. Görüşmede, küresel ticarette son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kapsamında izlenebilecek işbirliği imkanları, ikili ticaretin gündeminde yer alan hususlar ile iş dünyasının AB Schengen vize süreçlerinde yaşadığı zorluklar dahil olmak üzere beklenti ve talepler tüm yönleriyle ele alındı.

Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu ve İşbirliği

Bu çerçevede, ikili ilişkilere yönelik tüm konular detaylı şekilde tartışıldı ve somut işbirliği ile çözüm önerilerinin ele alınmasına yönelik Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu mekanizmasının ikinci toplantısının 1 Temmuz'da Ankara'da, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılması konusunda mutabık kalındı. Ayrıca, AB ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde kurumsallaşan "Ticaret Diyaloğu" mekanizmasının gündem konuları da istişare edildi.

İkili Ticaretteki Gelişmeler ve Ekonomik Entegrasyon

Toplantıda, küresel ekonomi ve ticarette yaşanan değişim ile belirsizlik ortamı ve artan korumacılık eğilimleri karşısında AB ve Türkiye ekonomilerinin koordineli hareket etmesinin önemi ile ikili entegrasyonun geliştirilmesi yönündeki kararlılık vurgulandı. Ayrıca, AB ile son 2 yılda ticarette karşılıklı engellerin aşılması yönünde önemli mesafeler alındığı ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dönük birçok pozitif adımın atıldığı karşılıklı olarak teyit edildi.

Ticaret Hacmi ve İhracat Rakamları

Gümrük Birliği ile kurulan güçlü entegrasyon zemininde, AB ile Türkiye arasında dengeli seyir izleyen ikili ticaret, son 5 yılda yüzde 55 artarak 2024 yılı sonunda 220 milyar dolarlık hacme ulaştı.

ile kurulan güçlü entegrasyon zemininde, AB ile Türkiye arasında dengeli seyir izleyen ikili ticaret, son 2024 yılı sonunda ulaştı. Bu yılın ilk 5 ayında ise AB'nin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 43,5 seviyesine yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Ursula Von Der Leyen'in geçen yıl aralık ayında Ankara'da yaptığı görüşmede ortaya konulan ortak hedefler doğrultusunda güçlenen ticaret ve ekonomi alanındaki diyaloğun daha da yukarılara çıkarılması için AB ile ortak çalışmalar sürdürülecek.



