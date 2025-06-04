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Tiktok Fenomeni Tijana'nın Feci Sonu! 50 Metre Yüksekten Denize Çakıldı

Karadağ'da parasailing yapan 19 yaşındaki Tijana Radonjic, havada panikleyince emniyet kemerini açtı. Genç kız, 50 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 10:37, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 10:42
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Karadağ'ın turistik kenti Budva'da tatil yapan 19 yaşındaki Sırp öğrenci Tijana Radonjic, parasailing (deniz paraşütü) sırasında emniyet kemerini çözerek metrelerce yükseklikten Adriyatik Denizi'ne düştü. Talihsiz genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarına göre Radonjic, yaklaşık 50 metre yüksekteyken aniden panikleyerek emniyet kemerini ve yeleğini çıkardı. Görüntülerde, parasailing koltuğunda huzursuz olduğu ve düşmeden önce "İndirin beni!" diye bağırdığı duyuluyor.

Yerel kaynaklara göre genç kız, bazı turist ajanslarının tanıtım videosunda yer almak üzere bu etkinliği ücretsiz yapmayı kabul etmişti. Ancak çekim sırasında yaşadığı panik sonucu kendini boşluğa bıraktığı düşünülüyor.

Soruşturma sürüyor

Olay sonrası başlatılan soruşturmada intihar ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak ailesi ve arkadaşları, Tijana'nın böyle bir niyeti olduğuna inanmadıklarını söylüyor.

Tur şirketinin yetkilisi ise, genç kızın uçuş öncesinde oldukça neşeli ve sakin olduğunu belirtti:

"Hiçbir korku belirtisi göstermedi. Ekipmanlar da denetimden geçmişti. Sanırım uçuş sırasında bir anda paniğe kapıldı."

Tijana'nın ailesi yaptığı açıklamada, "Bu gerçeği asla kabullenemeyeceğiz. Kalbimizde sonsuza kadar yaşayacaksın," ifadelerine yer verdi. Tatilde yanında olan teyzesiyse sosyal medya paylaşımında, birlikte geçirmeleri gereken keyifli anları hatırlatarak duygularını paylaştı.

Otopsi raporu beklenecek

Olayla ilgili teknik ekipman incelemeleri sürerken, genç kızın ölüm sebebine ilişkin kesin bilgilerin otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.


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