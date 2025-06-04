Amasra'da Kömür Ocağına Maden Atığı Cezası Verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Bartın'ın Amasra ilçesinde dere yoluyla denize maden atığı bıraktığı tespit edilen bir kömür ocağına 1 milyon 337 bin TL idari ceza uyguladı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Bu gelişme, bölgede çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Amasra'da Maden Atığı Nedeniyle Uygulanan Ceza

Amasra'daki deniz kirliliği haberleri üzerine harekete geçen Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, Gömü Köyü'nde bulunan bir kömür ocağından dere yatağına maden atığı döküldüğünü tespit etti. Bu tespit sonucunda işletmeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği 1 milyon 337 bin 334 TL idari ceza uygulandı.

Alınan Hukuki Önlemler

Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

İlgili işletmeye yüksek miktarda idari para cezası kesildi.

Bartın'da yaşanan bu olay, çevre koruma bilincinin artırılması ve doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılacağını belirtiyor.