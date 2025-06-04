Çanakkale'de Apartman Yangını: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çanakkale'de bir sitenin üçüncü katında çıkan yangın, kısa sürede paniğe neden oldu. Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Çanakkale ve Kepez belediyelerine bağlı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangından etkilenen vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından araştırma başlatıldı.

Yangının Çıkışı ve Müdahale

Bina üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangından etkilenenler, kendi imkanlarıyla veya ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Dumandan Etkilenenler ve Tedavi Süreci

10 kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı. Tedaviler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesi'nde devam ediyor.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkililer tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.