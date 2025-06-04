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Otogaza İndirim Geliyor

Otogazın litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL indirim bekleniyor.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 10:47, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 10:47
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Otogaza İndirim Geliyor

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,11 TL indirim bekleniyor.

Yarın itibarıyla benzin ya da motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 46,70-46,84 TL'den, motorin 46,00-46,11 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 47,50 TL'den, motorin 46,96 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,84 TL'den, motorin 47,30 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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