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270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!

2025 yılında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısı belli oldu. Geçtiğimiz yıl sınava başvuran aday sayısı 3 milyon 120 bin 870 iken, bu yıl bu sayı 2 milyon 560 bin 640'a gerileyerek dikkat çekici bir düşüş gösterdi. Başvuran sayısında geçen seneye kıyasla 560 bin 230 azalma görüldü. Peki neden böyle bir azalma oldu?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 11:37, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 12:02
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270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!

2025 YKS Başvuru Sayısı son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran aday sayısı, geçtiğimiz yılın oldukça altında kalarak dikkat çekici bir düşüş gösterdi. 2024 yılında 3 milyon 120 bin 870 olan başvuru sayısı, 2025'te 2 milyon 560 bin 640'a geriledi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu azalmaya ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaparak, son yıllarda yaşanan değişimleri ve başvuru sayılarına etki eden faktörleri açıkladı.

Başvurularda Ciddi Düşüş

ÖSYM verilerine göre, bu yıl YKS'ye başvuran 2 milyon 560 bin 640 adayın 1 milyon 375 bin 383'ü kız, 1 milyon 185 bin 257'si erkek. Adaylardan 1 milyon 721 bin 52'si Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), 215 bin 447'si Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvurdu.

  • 831 bin 487 aday, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrencilerden oluşuyor.
  • Daha önce ortaöğretimi tamamlamış ancak hiç yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 102 bin 955.

YÖK: 2025'teki Düşüşün Temel Nedenleri Açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), başvuru sayısındaki düşüşün nedenlerini önceki iki yıl ile karşılaştırmalı olarak açıkladı:

  • 2023 YKS'de, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle depremzede adaylara ücretsiz başvuru hakkı tanındı. Yaklaşık 1 milyon aday bu haktan faydalandı ve toplam başvuru sayısı 3.5 milyona ulaştı.
  • 2024 yılında ise 2012'de uygulamaya giren 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle özel bir durum yaşandı. Sistemin ilk mezunları 2024'te liseyi tamamladı. 60 aylıkken ilkokula başlayan öğrenciler nedeniyle 2024'teki lise son sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 400 bin kişilik bir artış yaşandığı ifade edildi.
  • 2025'te, son sınıf öğrencilerinden sınava başvuran aday sayısı bir önceki yıla göre 270 bin azaldı. Eski mezun olup daha önce yükseköğretim programına yerleşmemiş adayların sayısı da 120 bin kişi azaldı.

Tüm bu veriler, 2025 YKS'de başvuru sayısında yaklaşık 560 bin kişilik düşüşün nedenlerini ortaya koyuyor.

YKS'ye 2 milyon 560 bin 640 aday başvurdu

Genç Nüfus Azalıyor mu? Yoksa Motivasyon mu Düşüyor?

Uzmanlar, sadece demografik değil, sosyal ve ekonomik faktörlerin de değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Hem deprem gibi olağanüstü durumların hem de eğitim sistemi içindeki dönüşümlerin sınavlara doğrudan yansıdığı belirtiliyor.

YÖK yetkilileri, sınav sonrası ortaya çıkacak başarı dağılımı ve tercih dönemindeki eğilimlere göre daha kapsamlı analizlerin yapılacağını duyurdu.

Zekeriya ELTİMUR

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