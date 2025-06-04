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Kabine değişikliği olacak mı? Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama

umhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2023'te kurulan Bakanlar Kurulu, ikinci yılını doldurdu. Kabine değişikliği iddiaları gündemi meşgul ederken, gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 13:13, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 13:15
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Kabine değişikliği olacak mı? Cem Küçük'ten dikkat çeken açıklama

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Kabinenin 2. yılını doldurmasıyla birlikte Ankara kulisleri hareketlenirken, kulislerdeki iddialara Gazeteci Cem Küçük'ten net bir yanıt geldi. Küçük, kabine değişikliği ihtimaline ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Kabine Değişikliği Gündemde mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 yılında kurulan mevcut kabine, ikinci yılını geride bıraktı. Bu gelişmeyle birlikte kabinede revizyon yapılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Bazı medya organları, isim vererek kabine değişikliği olacağını öne sürdü.

Ancak TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Gazeteci Cem Küçük, bu iddiaları farklı bir perspektiften değerlendirdi. Küçük, TGRT Haber Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e verdiği röportajda, "Kabinede bir değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu Konuyu Sadece Cumhurbaşkanı Bilir"

Cem Küçük, kabine değişikliği iddialarının sık sık gündeme geldiğini ancak kesin bilgiye yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip olabileceğini belirtti. "Ben şu anda kabinede bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal görmüyorum" diyerek kabine revizyonu beklentisine kapalı olduğunu vurguladı.

Erken Seçim ve Kabine Değişikliği İçin Tarih Verdi

Cem Küçük, erken seçim ihtimaline de değindi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2027 Kasım veya 2028 Mart aylarında yapılabileceğini ifade eden Küçük, olası bir kabine değişikliğinin ise 2026 Ocak ayında gerçekleşebileceğini söyledi. Mevcut kabinenin genel anlamda başarılı bir performans sergilediğini de sözlerine ekledi.

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