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Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi

Sahte kimlikle başkasına ait yaklaşık 20 milyon lira değerindeki 4 taşınmazın satışını gerçekleştirmeye çalışan yabancı uyruklu kişi, belgelerdeki fotoğraf ve imza uyumsuzluğunu fark eden tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheli, işlem sırasında gözaltına alınırken taşınmazların devri de engellenmiş oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 12:45, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 13:16
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Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yabancı uyruklu Joumana K, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan başka birine ait 4 taşınmazın satışı için 20 Nisan'da "Web-Tapu" sistemi üzerinden başvuru yaptı.

Başvurusunun ardından taraflara 28 Nisan saat 15.00'e randevu verildi. Belirtilen gün ve saatte Tepebaşı Tapu Müdürlüğü'ne giden Joumana K, taşınmazların satışı için işlem başlatmak istedi.

İşleme bakan memur, ibraz edilen kimlikteki fotoğraf ile sistemde kayıtlı görsel arasında uyumsuzluk olduğunu fark etmesi üzerine durumu, ilgili müdür yardımcısına ve tapu müdürüne bildirdi.

Yapılan kontrollerde, Joumana K'nin sunduğu kimliğin sahte olduğu ve satışa konu taşınmazların gerçek malikiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı tespit edildi.

Tapu dairesinde gözaltına alındı

Olayın emniyet birimlerine bildirilmesi üzerine sahte satış yapmaya çalışan Joumana K, tapudaki işlem sırasında gözaltına alındı.

Öte yandan gerçek malikin ise yurt dışında yaşadığı, satış işleminden haberdar olmadığı belirlendi.

Böylece Tapu Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde taşınmazların devri engellendi ve ekonomik değeri yaklaşık 20 milyon liralık sahte satış önlendi.

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