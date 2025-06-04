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Muhasebeci Kadrosuna Dört Yıl Muhasebe Eğitimi Görenler Başvuramıyor!

Kamu idareleri tarafından ilan edilen kadrolarda ilgili bölüm mezunlarına fırsat verilmemeye devam ediliyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 14:40, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 14:44
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Muhasebeci Kadrosuna Dört Yıl Muhasebe Eğitimi Görenler Başvuramıyor!

Kamu kurumları tarafından statü fark etmeksizin ilan edilen tüm kadrolarda özel şart olarak yer alan bölüm şartlarının kapsayıcı olmasını bu mecra vasıtasıyla defaatle gündem etmeye gayret ediyoruz.

Amacımız, her zaman üzüm yemek hiçbir zaman bağcıyı dövmek değil!

Tasarruf tedbirlerinin etkisiyle çok çok sınırlı sayıda ilan edilen kadrolarda yer alması gereken bölümleri göremezsek, mezunların hakkını yer vebale de girmiş oluruz.

Bu bakımdan, Memurlar.net vasıtasıyla gördüğümüz her eksikliği duyurmaya kesintisiz devam edeceğiz.

Bu girişin sonucu olarak küçük bir belediyemizin ilanı üzerinden genele dair bir öneri yapalım.

Malatya Pütürge Belediye Başkanlığı tarafından 1 VHKİ ve 1 Muhasebeci olmak üzere toplam 2 adet kadro ilan edilmiştir.

Ancak, Muhasebeci ünvanlı kadroda Maliye, İşletme ve İktisat Bölümlerine başvuru şansı verilirken ne yazık ki dört yıl bu alanda kapsamlı bir eğitim gören Muhasebe mezunlarına imkan verilmemiştir.

Halbuki, ilgili bölüm YÖK Atlas verilerine göre ülkemizde 11 devlet üniversitesinde ve 6 vakıf üniversitesinde mezun vermekte, nitelikli kişiler KPSS puanı alarak kadrolara başvurmayı beklemektedir.

Bu mesuliyet, şimdilik Malatya Pütürge Belediyesinde olmakla birlikte kamu idareleri tarafından Muhasebeciliğe yönelik kadroların tamamında ilgili bölüm mezunlarına başvuru şansı mutlaka verilmelidir!

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