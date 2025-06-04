Bakan Yaşar Güler'den NATO Daimi Temsilciliği'ne Ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliği'ni ziyaret etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'na gelişinde ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı." ifadesi kullanıldı. Bu ziyaret, Türkiye'nin NATO içindeki aktif rolünü ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Bakan Güler'in bu tür ziyaretleri, uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin askeri ve diplomatik temaslarını artırmasına katkı sağlıyor.

Bakan Güler'in Ziyaretleri

Bakan Güler, NATO Daimi Temsilciliği ziyaretinin ardından NATO Türk Asker ve Temsil Heyet Başkanlığı 'nı da ziyaret etti.

ziyaretinin ardından 'nı da ziyaret etti. Burada görevli personelle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Ait Fotoğraflar

Paylaşımda, ziyarete ilişkin çeşitli fotoğraflar da yer aldı. Bu fotoğraflar, ziyaretin detaylarını ve katılımcıların etkileşimini gözler önüne seriyor.