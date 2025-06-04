Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Bir ayrılık daha kesinleşti
Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak takıma katılan Filip Kostic ile yollarını ayırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 15:50, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 15:50
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in yanı sıra, Al Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin ile de yollar ayrılmıştı.
Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'le de yollarını resmen ayırdı.
Sarı - lacivertliler, Sırp futbolcunun kontratının karşılıklı anlaşarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıkan Kostic, 2 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.