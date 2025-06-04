Kene Riski Devam Ediyor: Bakanlıktan 14 Gün Uyarısı
Kene Riski Devam Ediyor: Bakanlıktan 14 Gün Uyarısı
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis Sahada
EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis Sahada
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
19 Binden Fazla Mahkumun Tahliyeleri Bugün Başlayabilir
19 Binden Fazla Mahkumun Tahliyeleri Bugün Başlayabilir
Otogaza İndirim Geliyor
Otogaza İndirim Geliyor
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Özel'in 'Akaryakıt İstasyonları' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis Sahada

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüslerde 3 bin polisin 'gizli yolcu' olarak denetim yapacağını söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 17:20, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 17:34
Yazdır
EGM'den Sıkı Bayram Tedbiri: 3 Bin Gizli Yolcu Polis Sahada

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Trafik İzleme Merkezleri, Kurban Bayramı tatili boyunca trafik akışını son teknoloji sistemlerle takip edecek. Trafik İzleme Merkezleri'nde tatil boyunca trafik yoğunluğu, kural ihlalleri anlık izlenecek. Merkezlerde kullanılan uygulama takip projesiyle tüm illerde anlık yapılan denetimler canlı izlenecek. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere 3 bin gizli yolcu görevlendirilmesi de yapıldı. Polis memurlarından oluşan gizli yolcular, seyahat sırasında otobüs şoförlerinin kural ihlali yapıp yapmadığını denetleyecek.

'OTOBÜS TERMİNALLERİNİ DE DENETLETECEĞİZ'

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında günlük ortalama 17 bin 645 ekibin sahada görevlendirildiğini söyledi. Her gün bin 485 radar ile hız denetimi gerçekleştirileceğini belirten Aydın, "Bunun yanında 462 ortalama hız tespit sistemi ve 62 yerde bulunan EDS'ler ile de hız denetimleri gerçekleştirilecek. Bayram tedbirleri kapsamında otobüslerde 3 bin gizli yolcu uygulaması gerçekleştiriyoruz. Vatandaş gibi bilet alarak otobüslerde seyreden görevlilerimiz sürücülerin kural ihlallerini, bununla beraber bu otobüsleri denetleyen ekipleri de denetlemek marifetiyle sefer sonunda ihlal tespit edilmesi durumunda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Yine bayram süresi boyunca 37 ilde helikopterle, 81 ilde ise dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirilecek. Ve bu yıl ilk defa otobüs terminallerini de denetleteceğiz" dedi.

'92 BİNDEN FAZLA KAMERAYI İZLEYEBİLİYORUZ'

Aydın, Türkiye genelinde denetim gerçekleştiren trafik ekiplerinin anlık konumlarını, hangi konularda denetim gerçekleştiklerini takip edebildiklerini söyleyerek, "'Kent Güvenliği Yönetim Sistemi' marifetiyle 92 binden fazla kamerayı izleyebiliyoruz. Yani trafik yoğunluğu olması durumunda illerimize gerekli bildirimleri yaparak tedbirlerin alınmasını da sağlayabiliyoruz. Bunun dışında yine bayram süresince kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu ihlali gibi çeşitli ihlalleri de tespit ederek idari yaptırıma dönüştürebiliyoruz. Ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemi projesini kullanıyoruz. Bu proje de şu an Türkiye'de seferde olan bütün otobüslerin anlık konumlarını bize gösteriyor. Güzergah üzerinde denetlenmesini istediğimiz ekibe bildirerek bu aracın gerekli kontrollerini sağlayabiliyoruz. Bunun dışında kaza analizi projemizle Türkiye'de meydana gelen kazaları anlık olarak burada bütün detaylarıyla görebiliyoruz. Yine otogar projesi kapsamında Türkiye'de seyahatte olan otobüslerin hangi otogarlarda denetlendiğini, işte hangi evrakları kontrol edilene kadar birçok bilgiyi bu proje üzerinden sürücü isimlerine kadar takibini yapabiliyoruz. Trafik yoğunluğu haritasını da mutlak suretle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber