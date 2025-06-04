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Üniversite idari personelinin yer değişikliği uygulaması başlatılıyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 300'ü idari, 700'ü sağlık olmak üzere yaklaşık 1000 üniversite idari personelinin yer değişikliğinin yapılacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 18:10, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 18:13
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Üniversite idari personelinin yer değişikliği uygulaması başlatılıyor

Ali Yalçın, üniversite idari personelinin yer değişikliği uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"6. ve 7. Dönem Toplu Sözleşme kararları arasında yer alan ve Eğitim-Bir-Sen'in hayata geçmesi için kararlılıkla mücadele ettiği, YÖK'ün de titizlikle çalışarak ilan aşamasına getirdiği Üniversite İdari Personelinin Yer Değişikliği uygulaması kapsamında 300'ü idari, 700'ü sağlık olmak üzere yaklaşık 1000 üniversite idari personelinin yer değişikliği hayata geçirilecek.

YÖK'ün tercihleri eşleşen personel listesini bayram sonrası üniversitelere iletmesiyle birlikte, ayrılma-başlama işlemleri süreci resmen başlayacak. Bu adımla pek çok ailenin bütünlüğü sağlanacak, huzurlu ve motive çalışanlarla birlikte kurumsal verimlilik artacaktır.

Atılan bu adım, önemli bir eşiktir. Mücadelemiz ve kararlılığımızla ulaşılan bu aşama, gerektiğinde ilgili mevzuatın değiştirilmesine de zemin hazırlayacaktır.

Eğitim-Bir-Sen olarak yürüttüğümüz diplomasi trafiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve YÖK ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmeler, üniversite önlerinde düzenlediğimiz eylemler ve kamuoyuna yaptığımız çağrılar, üniversite idari personelinin yaşadığı sorunun görünür olmasını ve çözüm sürecinin başlamasını sağlamıştır. Bu sürecin daha da ilerlemesi için çabamız aynı kararlılıkla devam edecektir.

Sürecin başından itibaren yapıcı ve olumlu bir yaklaşım sergileyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyor; üniversite çalışanları için başlatılan yer değişikliği uygulamasının hayırlı olmasını diliyoruz."

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