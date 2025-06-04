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İtirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olmasının ardından tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 19:26, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 19:28
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İtirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve 13 Ocak'ta suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi.

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