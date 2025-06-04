Başkentte Akran Zorbalığı: 2 Çocuğa Bakım Tedbiri Kararı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde yaşı küçük çocukların akranlarına şiddet uyguladıkları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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