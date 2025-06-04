Başkentte Akran Zorbalığı: 2 Çocuğa Bakım Tedbiri Kararı
Ankara Emniyeti'nin açıklamasına göre Keçiören'de akranlarına şiddet uygulayan 5 çocuk tespit edildi. 3'ü ailelerine teslim edilirken, 2'si için bakım tedbiri kararı alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 19:47, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 19:49
Başkentte akranlarına şiddet uygulayan, suça sürüklenen 5 çocuk hakkında işlem başlatıldı, 2'si hakkında bakım tedbiri kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde yaşı küçük çocukların akranlarına şiddet uyguladıkları anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 suça sürüklenen çocuk hakkında işlem başlattı.
Suça sürüklenen çocuklardan 3'ü ailelerine teslim edilirken 2'si hakkında bakım tedbiri kararı alınarak ilgili kurumlara yerleştirildi.