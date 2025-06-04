Trump: Putin, havaalanlarına yapılan saldırıya yanıt vereceğini söyledi

Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
Otogaza İndirim Geliyor
Otogaza İndirim Geliyor
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump: Putin, havaalanlarına yapılan saldırıya yanıt vereceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, Putin'in, "Ukrayna'nın Rus uçaklarına yönelik saldırısına cevap vermek zorunda kalacağını açıkça söylediğini" belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 20:05, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 20:19
Yazdır
Trump: Putin, havaalanlarına yapılan saldırıya yanıt vereceğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren "çok iyi" bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Trump, "Ukrayna'nın, Rusya'nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

Putin'le yaptığı görüşmeyi "iyi bir görüşme" olarak nitelendiren Trump, bununla birlikte söz konusu görüşmenin "hemen barışa yol açacak bir görüşme olmadığının" da altını çizdi.

Trump ayrıca, Putin ile İran meselesini de ele aldıklarını kaydederek "İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararını vermek için zamanının azaldığını ve bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğini de konuştuk. Devlet Başkanı Putin'e, İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söyledim. Bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in, İran'la yapılacak nükleer görüşmelere katılabileceğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olabileceğini söylediğini aktaran Trump, "Benim görüşüm, İran'ın bu önemli konuda kararını yavaşlattığı ve çok kısa bir süre içinde kesin bir cevap almamız gerektiği yönündedir." yorumunu yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber