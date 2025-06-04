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DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na Kuran-ı Kerim meallerini toplatma ve imha etme yetkisi verildiği iddiası DMM tarafından yalanlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 20:26, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 20:26
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DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Diyanet İşleri Başkanlığına, sakıncalı bulduğu Kur'an-ı Kerim meallerini toplatma ve imha etme yetkisi verildi" iddiasını yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddianın aksine, sakıncalı yayınların toplatılma ve imha edilme yetkisinin doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığına değil, yetkili ve görevli yargı mercilerine verildiği belirtildi.

Yeni Düzenlemeler ve Görev Dağılımı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan "Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile Diyanet İşleri Başkanlığının görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Görevleri

  • Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meali veya tercümesi adıyla yapılan yayınları, Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek.
  • İnceleme sonunda, "İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu" Kurul tarafından tespit edilen yayınların, Başkanlığın yetkili ve görevli yargı mercine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine yargı mercileri tarafından karar verilebilecek.
  • Yayının internet ortamında yapılması halinde de Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı merci, bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını verebilecek.
  • Bu kararlara ve Diyanet İşleri Başkanlığının talebinin reddine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli yargı mercine itiraz yoluna gidilebilecek.


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