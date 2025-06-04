Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bacağından yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla bacağından yaralandı, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 20:50, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 20:58
Şirinkuyu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı.
Yaşanan arbede sırasında polis memuru M.R.Y. bıçakla bacağından yaralandı.
Yaralı polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 otomobilin de zarar gördüğü kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Polis mahallede güvenlik önlemi aldı.