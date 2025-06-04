Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bacağından yaralandı

Şirinkuyu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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