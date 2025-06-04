Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Demokratik Sol Parti ( DSP ) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Hür Dava Partisi ( HÜDA PAR ) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

AKSAKAL VE YAPICIOĞLU İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, basına kapalı gerçekleştirildiği belirtilen görüşmenin içeriğine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

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