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TFF'den Değişiklik: Kırmızı Kart Cezaları Artık Farklı!

Türkiye Futbol Federasyonu, kırmızı kart cezalarının uygulanışını ve futbolcu sözleşmelerindeki bildirim zorunluluğunu güncelledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 21:25, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 21:28
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TFF'den Değişiklik: Kırmızı Kart Cezaları Artık Farklı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında önemli değişikliklere gitmiştir. Yapılan düzenlemeler, futbolcuların gördükleri kırmızı kartların infazı ve futbolcu sözleşmeleriyle ilgili uygulamaları kapsamaktadır. Bu değişiklikler, hem kulüplerin hem de futbolcuların disiplin süreçlerinde daha şeffaf ve adil bir yaklaşım benimsenmesini amaçlamaktadır.

Kırmızı Kart Cezalarında Yeni Uygulama

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre, kırmızı kartların infazında yeni bir düzenleme yapılmıştır. Artık futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecektir. Önceden ise 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu. Bu değişiklikle birlikte, cezaların uygulanmasında daha bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir.

Futbolcu Sözleşmelerinde Şeffaflık

Bir diğer önemli değişiklik ise futbolcu sözleşmeleri ile ilgilidir. Kulüpler, futbolcularla imzaladıkları sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirmek zorundadır.

  • TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecektir.


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