Salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Kocaeli'nden Ordu'ya giden Abdullah ve Cansu Duran çifti, Cemil Cahit Bey Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde mola verdi.

Çay bahçesinin oyun alanında oynayan 4 yaşındaki Yağız, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Durumu fark eden anne ve babanın ihbarı üzerine, çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağız Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.