MİT'in operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde sorumlusu tutuklandı

Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
Marmaray'daki olaya karışan 'mavi gömlekli' konuştu
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
DMM Açıkladı: Diyanet'e Kuran Meali Toplatma Yetkisi Verildi mi?
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
İnfaz Düzenlemesi Resmi Gazete'de: Binlerce Mahkuma Tahliye Yolu Açıldı
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Gençlerin yüzde 28'i ne okuyor ne çalışıyor!
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
Atalay'dan hükümete çağrı: Kamu işçisi 6 aydır teklif bekliyor
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
1 Temmuz'da Başlıyor: Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem!
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
İnşaatlarda yeni dönem: Bakanlık o ustaları yakından takip edecek
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
Girişimciler Küresel Etkinliklerle Dünyaya Açılıyor
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
İzmir'de belediye işçilerinin grevi sona erdi
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı: 4 Milyar Dolar
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
İstanbul'un 5 aylık emniyet verileri açıklandı
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Gaziosmanpaşa Belediyesi başkanlığı Ak Partiye geçecek
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
Tapu memuru '20 milyonluk dolandırıcılığı' önledi
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
270 bin son sınıf öğrencisi sınava girmiyor!
Otogaza İndirim Geliyor
Otogaza İndirim Geliyor
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
LGS giriş bilgileri erişime açıldı
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Tunç: 10. Yargı Paketi'yle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
Anayasa Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İşte İnfaz Kanun teklifinden çıkarılan maddeler
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
İnfaz düzenlemesi yasalaştı. 8 madde çıkarıldı
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Bayramda Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üstünde
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Kütahya'da Gece Yarısı Peş Peşe Depremler Korkuttu
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü operasyonunda 4 belediye başkanı tutuklandı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
Grev kararı alınca DİSK'li yöneticinin akrabaları ortaya saçıldı
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
'Çiçek hastalığı okul tatil ettirdi' iddiasına Valilikten açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
LGBT Soruşturması Başlatılan Okuldan Açıklama
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve 3 şüpheli tutuklandı
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı Seçildi
Ana sayfaHaberler Terör

MİT'in operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde sorumlusu tutuklandı

Turuncu kategoride aranırken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI'nın ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından Özgür Altun tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2025 21:49, Son Güncelleme : 04 Haziran 2025 21:50
Yazdır
MİT'in operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde sorumlusu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Pakistan-Afganistan sınırında yakalanan Özgür Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Özgür Altun, ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme'' suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüpheli Altun'un üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

- Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, Özgür Altun'un örgütün üst düzey sorumlularından olduğu, ''Ebu Yasir'', ''Hasan Han'' ve ''Muhammet Han'' kod adlarını kullandığı belirtildi.

Şüphelinin, deşifre olmamak amacıyla ''SimpleX'', ''Session'', ''Threema'', ''Teleguard'' ve ''Roketchat'' gibi uygulamaları kullandığı aktarılan yazıda, 2023'te DEAŞ'ın ''hicret kapılarının açılması'' yönündeki çağrısının ardından örgüte katılmak isteyenleri yönlendirdiği, Horasan vilayetine geçişlerini organize ettiği kaydedildi.

Yazıda, şüphelinin ''Horasan'ın Sesi'' dergisinde örgüte sempati duyan ve eylem arayışı içinde olan kişilerin örgüte katılmaları için propaganda amaçlı yayınlar yaptığı anlatıldı.

Savcılıkça örgüte yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Nurullah Gögercin'in ifadesine değinilen yazıda, 22 Mart 2024'te Rusya'da meydana gelen DEAŞ saldırısı öncesinde Özgür Altun'un Gögercin ile iletişime geçerek, kripto hesabına para gönderme talimatı verdiği aktarıldı.

Yazıda, ''Özgür Altun'un, DEAŞ terör örgütünün yayın organı olan 'Horasan'ın Sesi' dergisinde 'Tuz Koktu' başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve Cumhurbaşkanı'nı hedef gösterecek şekilde örgüt sempatizanı ve mensuplarını eylem yapmaya teşvik edecek makale yayınladığı'' vurgulandı.

Şüphelinin 2014'ten sonra DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, sonra da yönetici pozisyonunda bulunduğu aktarılan yazıda, Özgür Altun'un örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici olarak hareket ettiği, terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda yayınlar yaptığı ve örgüte katılımları sağladığı belirtildi.

- Operasyon

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına intikal edecek terör örgütü DEAŞ mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir şahıs tarafından organize edildiğini, şahsın aynı zamanda örgütün medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten sözde "en üst düzey Türk DEAŞ yöneticisi" olduğu ve Türkiye ile Avrupa'da yaşayan sivil halkın toplu halde bulunduğu konser alanlarına yönelik eylem düzenlenmesi talimatlarını verdiğini tespit etmişti.

Çalışmalar sonucu kişinin terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanması bünyesinde "üst düzey Türk Medya sorumlusu" olan ve terörden arananlar listesinde "turuncu" kategoride yer alan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun olduğu belirlenmişti.

Afganistan'da faaliyet gösteren ve Pakistan'a geçmeyi planladığı belirlenen DEAŞ'lı terörist konusunda bilgilendirilen Pakistan'ın istihbarat teşkilatı ISI, MİT'e gerekli her türlü desteğin sağlanacağı güvencesini vermişti.

Bunun üzerine MİT ile ISI'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonla DEAŞ'lı terörist Altun, Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye sınır dışı edilmişti.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, örgütün unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamaları ile örgüte ait dijital materyallerin ele geçirilmesi sağlanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber