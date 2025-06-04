Karabük'teki köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Olay, merkeze bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Köy sakinleri iki gün içinde farklı saatlerde iki köpeğin telef edilmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, farklı noktalarda ölü halde bulunan köpeklerle ilgili çalışma başlattı. Şüpheli kişi veya kişilerin bulunması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.