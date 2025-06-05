Akın Gürlek'i tehdit eden Özgür Özel'e resen soruşturma

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı 'yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

Özgür Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklananan belediye başkanları için "Akın, Sert kayaya çarptın oğlum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başını topla" ifadelerini kullanmıştı.