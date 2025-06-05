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İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Kurban Bayramı namaz saatlerini il il listeledik. Hangi şehirde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Detaylar burada.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 07:27, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 07:34
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İl İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri

Kurban Bayramı namazı Türkiye genelinde farklı saatlerde kılınacaktır. Ankara'da 05.55, İstanbul'da 06.08, İzmir'de 06.22, Çanakkale'de 06.20 ve Iğdır'da 05.10'da bayram namazı eda edilecektir. Her ilde namaz saatleri farklılık göstermektedir ve vatandaşların kendi illerindeki saatlere dikkat etmeleri önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin dört bir yanında bayram namazı saatleri aşağıda listelenmiştir.

İllere Göre Bayram Namazı Saatleri

  • Adana: 05:52
  • Adıyaman: 05:39
  • Afyonkarahisar: 06:07
  • Ağrı: 05:15
  • Aksaray: 05:54
  • Amasya: 05:41
  • Ankara: 05:55
  • Antalya: 06:11
  • Ardahan: 05:13
  • Artvin: 05:16
  • Aydın: 06:20
  • Balıkesir: 06:16
  • Bartın: 05:53
  • Batman: 05:27
  • Bayburt: 05:25
  • Bilecik: 06:06
  • Bingöl: 05:27
  • Bitlis: 05:22
  • Bolu: 05:58
  • Burdur: 06:11
  • Bursa: 06:10
  • Çanakkale: 06:20
  • Çankırı: 05:50
  • Çorum: 05:45
  • Denizli: 06:15
  • Diyarbakır: 05:30
  • Düzce: 05:59
  • Edirne: 06:16
  • Elazığ: 05:33
  • Erzincan: 05:29
  • Erzurum: 05:21
  • Eskişehir: 06:05
  • Gaziantep: 05:44
  • Giresun: 05:30
  • Gümüşhane: 05:27
  • Hakkari: 05:17
  • Hatay: 05:51
  • Iğdır: 05:10
  • Isparta: 06:09
  • İstanbul: 06:08
  • İzmir: 06:22
  • Kahramanmaraş: 05:44
  • Karabük: 05:53
  • Karaman: 06:00
  • Kars: 05:12
  • Kastamonu: 05:48
  • Kayseri: 05:47
  • Kilis: 05:46
  • Kırıkkale: 05:53
  • Kırklareli: 06:13
  • Kırşehir: 05:52
  • Kocaeli: 06:05
  • Konya: 06:01
  • Kütahya: 06:08
  • Malatya: 05:37
  • Manisa: 06:20
  • Mardin: 05:30
  • Mersin: 05:55
  • Muğla: 06:20
  • Muş: 05:23
  • Nevşehir: 05:51
  • Niğde: 05:52
  • Ordu: 05:32
  • Osmaniye: 05:48
  • Rize: 05:22
  • Sakarya: 06:03
  • Samsun: 05:38
  • Şanlıurfa: 05:38
  • Siirt: 05:24
  • Sinop: 05:40
  • Şırnak: 05:22
  • Sivas: 05:39
  • Tekirdağ: 06:14
  • Tokat: 05:39
  • Trabzon: 05:25
  • Tunceli: 05:30
  • Uşak: 06:12
  • Van: 05:16
  • Yalova: 06:08
  • Yozgat: 05:47
  • Zonguldak: 05:55

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