İstanbul'da arefe trafiği: Durma noktasına geldi!
İstanbul'da Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, arefe gününden yola çıktı. Ancak araçların oluşturduğu yoğunluk TEM Otoyolu'nda Kocaeli istikametini kilitledi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 07:35, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 07:35
İstanbul'da, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, arefe günü sabahından yola çıktı.
Anadolu Yakası'nda Kocaeli istikametine ilerleyen sürücüler, TEM Otoyolu üzerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.