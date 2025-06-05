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Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!

Çanakkale Gökçeada açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 08:32, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 08:47
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Çanakkale'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem Oldu!

Son deprem haberi Çanakkale'den geldi. AFAD, Gökçeada açıklarında gerçekleşen depremin şiddetini 4,6 olarak duyurdu. Saat 07:30 sularında ise Antalya Gazipaşa açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. AFAD, iki deprem sonrası ilk verileri paylaştı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bayram öncesi korkutan haberler peş peşe geldi. Bingöl, Denizli, Antalya ve Çanakkale'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı.

Çanakkale'de Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gökçeada'ya 61,27 km uzaklıkta, Ege Denizi açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

  • Saat 08.18'de gerçekleşen depremin yerin 12,61 km derinlikte olduğu belirtildi.
  • Bingöl, Denizli, Antalya ve Çanakkale'de depremler yaşandı.
  • AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ilk verileri paylaştı.

Son Durum ve İlk Veriler

AFAD, iki deprem sonrası ilk verileri kamuoyu ile paylaştı. Depremlerin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği bildirildi. Deprem bölgelerinde ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

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