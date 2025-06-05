MEB'den Mülakat Mağdurlarına Yeniden Sözlü Sınav Fırsatı

Kamuya alım için yapılan mülakatlar sonucunda mağduriyet yaşadıklarını belirten öğretmen adayları, haklarını aramak için mahkemeye başvurdu. Yeri değişen 1.100 adaydan 650'si yargıya başvururken, bu davaların 34'ünde "maddi hata" kararı çıktı. Mahkeme kararlarının ardından MEB, bu 34 adayı tekrar mülakata aldı. Yeniden yapılan mülakatlarda 19 aday geçerli not alırken, 15 aday elendi.

Geçen yıl yapılan değerlendirmeler sonucunda kamuya 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi. Ancak sonuçlara itiraz eden ve mahkemeye taşıyan adayların yargı süreci halen devam ediyor. Öğretmenlerin uzun süredir merak ettiği dava sayıları ve yargı kararları da netleşmeye başladı.

Mülakat Sonrası İtirazlar ve Mahkeme Süreci

Öğretmen adayları, yapılan mülakatlarda bazı komisyonların yüksek, bazılarının ise düşük not verdiğini iddia etti. Bu nedenle yaklaşık 5 bin kişinin yeri değiştiği belirtilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeri değişen kişi sayısının Türkiye genelinde 1.100 civarında olduğunu açıkladı. Bakan Tekin ayrıca, "Öğretmen arkadaşlarımızın mülakatlarla ilgili torpil, haksızlık yapıldığına dair tek bir düşünceleri varsa, gerekli itiraz sürecini yürütsünler, biz zaten gerekeni yaparız" dedi.

Mahkeme Kararları ve Maddi Hatalar

2024 yılında mülakat sonucunda mağduriyet yaşadığını belirten adaylar mahkemeye başvurdu. Edinilen bilgilere göre, yeri değişen 1.100 kişiden yaklaşık 650 aday yargıya başvurdu. Mahkemelerin 34 adaya yönelik karar verdiği öğrenildi.

Maddi Hataların Düzeltilmesi ve Yeniden Mülakat

Mahkeme kararlarında, "Sınav yürütme komisyon üyelerinin değerlendirme formlarındaki maddi hata tespit edilmiştir" ifadesi yer aldı. Yargı kararlarının torpil ya da kayırmadan değil, formlardaki maddi hatalardan kaynaklandığı belirtildi.