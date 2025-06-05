Bayramda 3 bin gizli yolcu

Bayram tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüslerde 3 bin gizli yolcu görevlendirildi. Polis memurlarından oluşan bu ekipler, otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uyup uymadığını denetleyecek.

EGM Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, bayram süresince günlük ortalama 17 bin 645 ekibin sahada görev yapacağını açıkladı. Hız denetimleri için her gün bin 485 radar kullanılacak. Aydın, "Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ile 92 binden fazla kamerayı izliyoruz" diyerek denetimlerin teknolojik altyapısını vurguladı.