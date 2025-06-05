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AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanına yönelik ifadelerini kınadı ve devlet kurumlarının hedef alınmasına tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 09:37, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 09:38
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet Kurumlarına Hakarete İzin Vermeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarının bir kez daha meşru siyaset alanının dışına çıktığını belirtti. "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük olarak kullandığı dil, siyaset adabından ve en temel siyasi değerlerden yoksundur." ifadelerini kullanan Çelik, bu dilin arkasındaki zihniyetle mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şimdiye kadar tehdit diliyle hedef almadığı devlet kurumu ve toplumsal kesim kalmadığını, devlet ve toplum hayatına dair her alanı tehdit ve hakaret diliyle hedef aldığını söyledi. Bu davranışların siyasi hayatımıza meşru olmayan söz ve eylemler olarak geçtiğini belirtti.

CHP Yönetimine Eleştiriler

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncelikle ele alması gereken konunun partisiyle ilgili pek çok alanda çıkan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları olduğunu aktardı. Özgür Özel'in öncelikle CHP'li siyasetçilerin CHP'ye dönük birçok alanda dile getirdiği usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına açık yanıtlar vermesi gerektiğini belirtti.

Devlet Kurumlarına Yönelik Eleştiriler

  • Özgür Özel'in yargı makamlarını hedef alan bir tehdit dili kullandığı ifade edildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği vurgulandı.
  • Devlet kurumlarının tehdit ve hakaret diliyle hedef alınmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

Gündem Saptırma Eleştirisi

CHP yönetiminin gündem saptırmayı bırakması gerektiği ifade edildi. CHP'li siyasetçiler tarafından CHP yönetimine ve çeşitli belediyelere dönük usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına cevap vermenin esas işleri olması gerektiği belirtildi.


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