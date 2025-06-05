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Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza

Ege Denizi'nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen atık alım tankerine, Sahil Güvenlik tarafından 8 milyon 218 bin lira ceza kesildi. Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 10:00, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 09:54
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Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza

Ege Denizi'nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen atık alım tankerine, Sahil Güvenlik ekiplerince 8 milyon 218 bin lira ceza uygulandı. Olay, Bozcaada demir sahasında bulunan Türk bayraklı, 78 metre boyundaki "Clias-5" adlı atık alım tankerinden denize slaç (kargo tankındaki tortu veya yağ çökeltisi) döküldüğü ihbarı üzerine gerçekleşti. Sahil Güvenlik ekipleri, ihbarı aldıktan sonra hızla bölgeye hareket etti.

Olayın Tespiti ve Müdahale

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na ait "TCSG 16" botu, kirliliği görüntülü olarak kayda aldı. Ekiplerin yerinde yaptığı tespit çalışmaları sonucunda, denizi kirlettiği belirlenen tankere 8 milyon 218 bin lira ceza kesildi ve adli ile idari işlemler başlatıldı.

Yetkili Kurumlara Bilgilendirme

  • Bozcaada Kaymakamlığı
  • Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı
  • Bozcaada Liman Başkanlığı
  • Bozcaada Belediyesi
  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
  • Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğü

Yaşanan durum hakkında yukarıda belirtilen kurumlara da detaylı rapor sunuldu.


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