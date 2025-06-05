Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 8 milyon lira ceza

Ege Denizi'nde Bozcaada demir sahasında denizi kirlettiği tespit edilen atık alım tankerine, Sahil Güvenlik ekiplerince 8 milyon 218 bin lira ceza uygulandı. Olay, Bozcaada demir sahasında bulunan Türk bayraklı, 78 metre boyundaki "Clias-5" adlı atık alım tankerinden denize slaç (kargo tankındaki tortu veya yağ çökeltisi) döküldüğü ihbarı üzerine gerçekleşti. Sahil Güvenlik ekipleri, ihbarı aldıktan sonra hızla bölgeye hareket etti.

Olayın Tespiti ve Müdahale

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'na ait "TCSG 16" botu, kirliliği görüntülü olarak kayda aldı. Ekiplerin yerinde yaptığı tespit çalışmaları sonucunda, denizi kirlettiği belirlenen tankere 8 milyon 218 bin lira ceza kesildi ve adli ile idari işlemler başlatıldı.

Yetkili Kurumlara Bilgilendirme

Bozcaada Kaymakamlığı

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı

Bozcaada Liman Başkanlığı

Bozcaada Belediyesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğü

Yaşanan durum hakkında yukarıda belirtilen kurumlara da detaylı rapor sunuldu.



