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Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı

Vergi Denetim Kurulu, sporcuların 5,3 milyar lira gelirini beyan dışı bıraktığını tespit etti. Futbolcu ve basketbolcular izaha davet edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 10:29, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 10:23
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Sporcuların 5,3 Milyar Liralık Geliri Beyan Dışı Kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, çeşitli branşlarda profesyonel faaliyet gösteren bazı sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığını saptadı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen analiz çalışmalarının radarına bu kez sporcular girdi. VDK, martta gelir vergisi beyanname verme süresinin dolmasının ardından harekete geçerek, aralarında futbolcu, basketbolcu ve voleybolcuların olduğu 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu.

Sporcularla ilgili olarak açık kaynaklar dahil, gerçek gelirlerini ortaya koyacak tüm bilgiler taranarak kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Yapılan çalışmada çeşitli branşlarda profesyonel görev alan sporcuların yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ücret mahiyetindeki gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi. Bu kapsamda 310 sporcu, 2024 yılında beyan dışı bıraktıkları ücret gelirlerine açıklama getirmek üzere izaha davet edildi.

Spor Branşlarına Göre Beyan Dışı Gelirler

  • Riskli bulunan kazancın 3,7 milyar liralık kısmı futbolculara ait.
  • Futbolcuları 1,15 milyar lira beyan dışı bırakılan ücret geliriyle basketbolcular izliyor.
  • Kalan kısım ise diğer branşlarda faaliyet gösteren sporcuların gelirlerinden oluşuyor.

Yabancı Sporcular İçin Kulüpler Bilgilendirildi

Listede yer alan yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye'den ayrılacak olması dikkate alınarak kulüpler bilgilendirildi. Bu kapsamda, izaha davet yazılarının tebliği ve sporcuların bilgilendirilmesi konusunda kulüplerin atacağı adımlar önem taşıyor. Böylece, sözleşmesi biten sporcuların ülkeden ayrılmadan önce Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilerini ödemesi amaçlanıyor.

Süper Lig'de Örnek Uygulama

Bu süreçte Süper Lig'de oynayan ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izah daveti üzerine ülkeden ayrılmadan beyannamesini vererek 70 milyon lira tutarındaki vergisini ödedi.

"Gönüllü Uyumu Önemsiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kayıt dışıyla mücadelede gönüllü uyumun önemine işaret ederek, "Çok kazananların vergilendirilmesine yönelik çalışmamızda bu kez sporculara odaklandık. Tespit edilen sporcularımızın gönüllü uyum kapsamında izah vermesini ve beyanlarını düzeltmesini bekliyoruz. İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek" dedi.


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