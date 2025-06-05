Piyasalara 'bayram' arası

Piyasalar bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle 3,5 gün işleme açık olacak. Borsa İstanbul'da işlemler bugün saat 13.00'te sona erecek ve seans yarım gün olarak gerçekleşecek. Hafta genelinde piyasaların kısa süreli açık olması, takas tarihlerinde de değişikliklere yol açtı.

Borsada dün ve bugün yapılan işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Ayrıca, 3 Haziran Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 10 Haziran Salı günü yapılacak. Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü olarak uygulanıyor.

Piyasaların Açık Olduğu Günler ve Takas Tarihleri

3,5 gün boyunca piyasalar açık olacak.

boyunca piyasalar açık olacak. Bugünkü işlemler saat 13.00'te sona erecek.

sona erecek. Dün ve bugün yapılan işlemlerin takası 11 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

günü yapılacak. 3 Haziran Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 10 Haziran Salı günü gerçekleşecek.

Borsa İstanbul'da Takas Uygulaması

Borsa İstanbul'da işlem gören sermaye piyasası araçları için takas tarihi, işlem gününü takip eden ikinci iş günü olarak belirlenmiştir. Bu uygulama, yatırımcıların işlemlerini planlarken dikkat etmeleri gereken önemli bir detaydır.



