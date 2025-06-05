17 Yıl Cezası Olan Firari Mağarada Saklanırken Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla saklandığı mağarada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'silahla yağma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından hüküm giyen M.C.'nin ilçe kırsalında gizlendiği bilgisine ulaşıldığı aktarıldı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kayalık bir arazide yer alan mağarada yaptıkları aramada, firari hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan M.C., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.