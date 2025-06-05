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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 13:13, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 13:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya iş birliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Malezya Başbakanı İbrahim'in Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

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