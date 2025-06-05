Adalet Bakanlığı'ndan e-Tebligat ile Büyük Kağıt Tasarrufu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladıklarını, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardıklarını ve 21 milyar 122 milyon liranın üzerinde tasarruf ettiklerini belirtti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, doğaya saygının insanlığa saygı olduğunu vurguladı. Herkesin ortak görevinin çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu ifade eden Tunç, Adalet Bakanlığı olarak "daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya" hedefiyle çevre dostu projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Çevre Dostu Projeler ve Uygulamalar

Tunç, güneş enerji santralleri, geri dönüşüm tesisleri, adalet ormanları ve e-Tebligat uygulaması gibi çok sayıda çevreci projeyle sadece bugünü değil, geleceği de koruduklarını belirtti. Dikilen her bir fidanın geleceğe nefes olduğunu ifade eden Tunç, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

2017 yılından bu yana 672 adalet ormanı oluşturuldu.

oluşturuldu. 2 milyon 394 bin 96 fidan toprakla buluşturuldu.

toprakla buluşturuldu. 3 milyon 927 bin 746 ağacın bakımı gerçekleştirildi.

gerçekleştirildi. e-Tebligat sistemiyle yargı süreçleri hızlandırıldı ve doğanın korunmasına katkı sağlandı.

Sürdürülebilir Çevre Anlayışıyla Geleceğe Yatırım

Tunç, atalarımızdan miras olduğu kadar evlatlarımızdan da bize emanet olan çevremizi korumaya, sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya ve çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti. "Diktiğimiz her bir fidanla geleceğe nefes oluyoruz" ifadesiyle çevreye verilen önemi vurguladı.



