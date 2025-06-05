Şanlıurfa'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını açıkladı. Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle ormanlık alanlarda oluşan insan ve araç hareketliliği göz önüne alınarak bazı kararlar alındı. Bu kararlar, yangın riskini azaltmak ve doğayı korumak amacıyla uygulanacaktır. Alınan önlemler kapsamında, ormanlık alanlara girişler ve ateş yakılması gibi faaliyetler sınırlandırılmıştır. Denetimler ise ilgili birimler tarafından kesintisiz olarak sürdürülecektir.

Alınan Kararlar

Şanlıurfa sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 5 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır.

içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara, mangal, semaver ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile buralarda her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır.

ve benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile buralarda her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır.

Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Hilvan Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir.

Denetimler ve Yaptırımlar

Kurallara uyulması konusunda jandarma, emniyet, zabıta ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz denetim yapılacaktır. Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir.



