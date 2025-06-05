Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunda 12,5 Ton Kaçak İçki Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda gerçekleştirilen operasyonda 12,5 ton ve 23 bin 694 şişe alkollü içki ele geçirildi. Operasyon, Ticaret Bakanlığının Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden alınan uyarı doğrultusunda başlatıldı. Üzerinde ATS cihazı takılı olan bir tırdan cihazın söküldüğüne dair bildirim alınması üzerine, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde araca müdahale edildi. Operasyon neticesinde tırda yaklaşık 12,5 ton kaçak alkollü içki tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonun Detayları

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, kaçak içkilere ve alıkonulan araca el konuldu.

tarafından sürdürülen soruşturmada, kaçak içkilere ve alıkonulan araca el konuldu. Ticaret Bakanlığı, fiziki denetimlerin yanı sıra dijital teknolojilerle desteklenen risk analiz sistemleriyle kaçakçılıkla mücadele etkinliğini artırıyor.

Toplum sağlığını tehdit eden, ticari düzeni bozan ve vergi kayıplarına yol açan tüm yasa dışı faaliyetler karşısında kararlılıkla duruluyor.

Bakanlık Açıklaması

"Ticaret Bakanlığı birimlerince yürütülen denetim ve operasyonlar; ülke ekonomisinin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin teminat altına alınması hedefleri doğrultusunda aralıksız olarak devam etmektedir."



