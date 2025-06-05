Türkiye BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Üyeliğine Seçildi

Türkiye, 2026-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOK) üyeliğine seçildi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2026-2028 dönemi Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeliğine seçildiğini duyurdu. Üye devletlere verdikleri destek için teşekkür eden Yıldız, seçilen diğer ülkelere de tebriklerini iletti. Yıldız, "Küresel kalkınma gündemini ilerletmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Oylama Sonuçları ve Seçilen Ülkeler

Oylama sonuçlarına göre, "Batı Avrupa ve diğer Devletler" bölümü listesinde 174 oyla seçilen Türkiye'nin yanı sıra aşağıdaki ülkeler de ECOSOK üyeliğine seçildi:

Avustralya

Finlandiya

Norveç

Ayrıca, Afrika'dan 4, Asya-Pasifik'ten 4, Doğu Avrupa'dan 3 ve Latin Amerika ile Karayipler'den ise 3 olmak üzere toplamda 18 ülke ECOSOK üyeliğine seçildi.

Görev Başlangıç Tarihi

Seçilen ülkeler, 1 Ocak 2026'da göreve başlayacak.