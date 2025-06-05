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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor

Türkiye'de elektrikli araç sayısı ve şarj altyapısı hızla artıyor. Bakanlık, çevre dostu ulaşım için yatırımlarını sürdürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 15:29, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 15:20
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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Gelişiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araçlara olan talebin ve üretimin artmasıyla birlikte Türkiye genelinde şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü belirterek, "Bakanlık olarak çevre dostu bu dönüşüme biz de destek veriyoruz" ifadesini kullandı. Elektrikli araç kullanımının ülkede hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini ifade eden Uraloğlu, hem araç üretiminde hem de satışlarında görülen artışın, enerji ve ulaşım alanında yeni bir döneme işaret ettiğini kaydetti. Elektrikli araçlar karbon salımını azaltıyor, enerji verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla hem bireysel ulaşımda hem de çevresel sürdürülebilirlikte çok önemli bir adım atılmış durumda. Elektrikli araçlara olan talebin ve üretimin artmasıyla birlikte Türkiye genelinde şarj altyapısı da hızla büyüyor. Bakanlık olarak çevre dostu bu dönüşüme destek veriliyor.

Araç Sayısında Büyük Artış

Uraloğlu, geçen yıl nisan ayında Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 106 bin 736 olduğunu anımsatarak, bu yılın nisan ayında söz konusu sayının 231 bin 474'e ulaştığını aktardı. Türkiye pazarının elektrikli araçları güçlü şekilde benimsediğini belirten Uraloğlu, nisanda aylık elektrikli araç satışının toplam satıştaki payının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9'dan yüzde 15,4'e çıktığını ifade etti.

Şarj Altyapısında Gelişmeler

Elektrikli araçların artışıyla birlikte şarj istasyonu ve soketi ihtiyacının da arttığına dikkat çeken Uraloğlu, nisan sonu itibarıyla ülkemizde 11 bin 500 şarj istasyonu bulunduğunu belirtti.

  • Nisan 2024'te 17 bin 920 olan şarj soketi sayısı, bu yılın aynı ayında 29 bin 496'ya ulaştı.
  • AC şarj noktası: 17 bin 231'e çıktı.
  • DC şarj noktası: 12 bin 265'e yükseldi.

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