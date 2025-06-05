Gündem Etmiştik! Üniversite O Bölüme Başvuru Şansı Verdi!

3 Haziran 2025 tarihli "Bu İlana İlgili Bölüm Mezunları Başvuramıyor" başlığıyla verdiğimiz yazıda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 2 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda; "İktisat lisans mezunu olmak, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartının arandığını, rekabeti artırmak amacıyla ilgili bölüm mezunlarına başvuru şansı verilmediğine dikkat çekmiştik.

Haberin devamında da bu konuda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından ilanda düzeltme yapılmasının faydalı olacağını ifade etmiştik.

Bunun üzerine, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 5 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan metinle, ilgili ilana Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü mezunlarının da başvuru yapmasına imkan verilmiştir.

Üniversite yönetimini almış olduğu bu doğru karardan dolayı tebrik ediyoruz!