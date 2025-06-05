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Motosiklet Kazalarında 1584 Kayıp! Kask Hayat Kurtarır Uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazası mağduru Ramazan Öztürk'ün videosunu paylaşarak, "2024 yılında, motosiklet kazalarında maalesef 1584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sevgili motosiklet sürücülerimiz, lütfen kasksız ve ekipmansız bir şekilde yola çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Haziran 2025 15:40, Son Güncelleme : 05 Haziran 2025 17:04
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Motosiklet Kazalarında 1584 Kayıp! Kask Hayat Kurtarır Uyarısı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından 31 Ağustos 2021'de trafik kazası geçiren motosiklet tutkunu Ramazan Öztürk'e ilişkin yaptığı paylaşımda önemli uyarılarda bulundu.

Motosiklet Kazalarında Artan Tehlike

Geçen yıl ülkemizde meydana gelen her 2 trafik kazasından birine motosikletler karıştı ve 2024 yılında motosiklet kazalarında 1584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu rakamlar, motosiklet kullanıcılarının trafikte karşılaştığı risklerin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Ramazan Öztürk'ün Mesajı

"Kaskım ve ekipmanım olsaydı, şu anda hayatım bambaşka olabilirdi." diyen Ramazan Öztürk'ün yaşadığı tecrübe, tüm motosiklet sürücülerine bir anlık ihmalin nelere mal olabileceğini acı bir şekilde gösteriyor. Trafikteki sorumluluğumuzun önemini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

Motosiklet Sürücülerine Uyarılar

  • Kasksız ve ekipmansız yola çıkmayın.
  • Trafikte tedbirsiz davranmak telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.
  • Güvenli sürüş için gerekli önlemleri mutlaka alın.

Ramazan kardeşime geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum.


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